Жители Петрозаводска оценили законопроект Колыхматовой о курении

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова предложила повысить штрафы и еще больше ограничить места для курения Глава Петрозаводского городского округв Инна Колыхматова предложила новый законопроект: повысить штрафы за курение в общественных местах и еще больше ограничить места для курильщиков.
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