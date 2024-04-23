Жители Петрозаводска оценили законопроект Колыхматовой о курении

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова предложила повысить штрафы и еще больше ограничить места для курения Глава Петрозаводского городского округв Инна Колыхматова предложила новый законопроект: повысить штрафы за курение в общественных местах и еще больше ограничить места для курильщиков.