Политика как он...
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Политика как она есть

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В России прокомментировали сообщения об убийстве полковника ВС РФ

В России прокомментировали сообщения об убийстве полковника ВС РФ

Власти должны проверить информацию о предполагаемом убийстве полковника Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Алексея Коломейцева украинской стороной, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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