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Боррель: миссия ЕС в Красном море будет сугубо оборонительной

Боррель: миссия ЕС в Красном море будет сугубо оборонительной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что военно-морская миссия стран Евросоюза по защите судов на юге Красного моря от ударов со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) будет оборонительной.

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