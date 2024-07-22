ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла в Санкт-Петербурге канал переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию. Взрывчатку и детонаторы везли из Италии и Германии в почтовых отправлениях, скрытых в полостях автомобильных запасных частей, сообщили в ЦОС ведомства.
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