Zero Hedge
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Zero Hedge

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Lake America Name Begins Appearing On Google Maps In US

Lake America Name Begins Appearing On Google Maps In US Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, Google Maps has updated its site to include Lake America in place of Lake Ontario, following the direction of President Donald Trump's executive order renaming the Great Lake.

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