Зеленский неожиданно выдал самое сложное направление на фронте

Президент Украины признал проблемы ВСУ на Покровском направлении в ДНРВ телеграм-канале Владимира Зеленского появилось его видеообращение, где он говорит, что самым сложным направлением на фронте является Покровское.
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