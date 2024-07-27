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Зеленский неожиданно выдал самое сложное направление на фронте

Зеленский неожиданно выдал самое сложное направление на фронте

Президент Украины признал проблемы ВСУ на Покровском направлении в ДНРВ телеграм-канале Владимира Зеленского появилось его видеообращение, где он говорит, что самым сложным направлением на фронте является Покровское.

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