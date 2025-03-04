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ЛЭТИ: отказ от серебра при создании солнечных панелей сэкономит 2 млрд руб

ЛЭТИ: отказ от серебра при создании солнечных панелей сэкономит 2 млрд руб

Ученые из Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетики (НТЦ ТПТ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали технологию, которая позволила при производстве контактной сетки в отечественных серийных солнечных панелях отказаться от использования серебра в пользу меди.

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