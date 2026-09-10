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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Шнякин: «Нынешняя ненависть к «Зениту» раньше была обращена к «Спартаку». Их достижения раздражали и в Москве, и в Петербурге»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о влиянии «Спартака» на «Зенит» и ЦСКА. «Молодые болельщики могут не понять, но та ненависть, которая сейчас обращена к « Зениту », раньше была к « Спартаку ».

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