Чур тебя: Психотерапевт объяснил, почему люди верят в суеверия

Когда в жизни начинается черная полоса, нередко причину видят в сглазе или того хуже порче. По словам психотерапевта Сергея Мартынова, такая установка называется самовнушением или самосбывающимся пророчеством.
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