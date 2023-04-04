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Аналитик Липунов: Финляндия после вступления в НАТО получит юридические гарантии

Аналитик Липунов: Финляндия после вступления в НАТО получит юридические гарантии

pxhere.com Финляндия после официального вступления в НАТО получит юридические гарантии по пятой статье Североатлантического договора: нападение на страну будет считаться атакой на весь Альянс.

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