Глава ГИП прокомментировал аварию в Баурчи, виновником которой является 74-летний мужчина

Глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну говорит, что по достижении определенного возраста любой водитель должен пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить, что он годен к управлению транспортным средством.
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