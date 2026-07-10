Промышленные цены в Китае резко выросли

Промышленная инфляция в Китае в июне ускорилась до максимума за четыре года, сообщает Reuters. Индекс цен производителей вырос на 4,1% год к году после 3,9% в мае, что усилило давление на маржу компаний на фоне слабого внутреннего спроса.
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