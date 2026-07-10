Минэнерго: Топлива для сельского хозяйства в России достаточно

Государство в очередной раз заявило: топлива для посевной хватит. Минсельхоз и Минэнерго провели совещание, по итогам которого выдали стандартный пресс-релиз о «приоритетном порядке» и «наличии необходимых объемов».
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