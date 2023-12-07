9 декабря — День патентования роликовых коньков

Живой Гараж и Тимми расскажут много интересного про ролики! 123RF/legion-media.ru9 декабря 1884 года изобретатель из Чикаго Левант Ричардсон запатентовал четырехколесные роликовые коньки со стальными шарикоподшипниками.
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