В столице открылось 600 площадок фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В столице 1 июня открылся масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Узнавать Москву с новых сторон можно на 600 площадках, где будут проводится спортивные мероприятия, соревнования по баскетболу и волейболу, танцевальных занятий, фитнес-зарядки, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, кулинарные, творческие и другие различные мастер-классы, ярмарки винтажных изделий и многие другие интересные мероприятий.