Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Интернет всё помнит - дас!

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Надеюсь что ещё в СИЗО он не доживёт до нового года.
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3 час.

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