Интернет всё помнит - дас!

Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.
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