В Ставрополе полицейские установили подозреваемого в мошенничестве

В полицию краевого центра поступило два заявления от местных жительниц, сообщивших о злоумышленнике, обманным путем завладевшем их денежными средствами.
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