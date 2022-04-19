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Овечкин забил 48-й гол в сезоне НХЛ и повторил рекорд Селянне для игроков в возрасте 36 лет и старше

Овечкин забил 48-й гол в сезоне и повторил рекорд Селянне для игроков в возрасте 36+ лет. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2).

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