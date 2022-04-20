Дмитрий Шомко о перепалке с болельщиками: «Из толпы последовало нелицеприятное высказывание в мой адрес»

Защитник «Актобе» Дмитрий Шомко прокомментировал ничью с «Кызыл-Жаром» (1:1) в 6-м туре КПЛ. – Результат матча, конечно, получился не таким, как мы ожидали.
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