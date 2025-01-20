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Профессор Качановский: Зеленский может лишиться власти в течение года

Профессор Качановский: Зеленский может лишиться власти в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти в течение ближайшего года. Об этом заявил автор расследования о Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X.

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