Профессор Качановский: Зеленский может лишиться власти в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти в течение ближайшего года. Об этом заявил автор расследования о Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X.
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