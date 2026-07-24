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МОСИНФОРМ

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Бизнес-центр возвели на юго-западе столицы рядом с метро «Калужская»

Бизнес-центр возвели на юго-западе столицы рядом с метро «Калужская»

В Обручевском районе столицы появился новый многофункциональный офисный центр. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

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