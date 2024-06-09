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GOATS и Fight Nights встречаются в 8-м туре Медиалиги. У обоих клубов есть шансы на плей-офф

Обе команды перед последним туром сохраняют шансы на выход в плей-офф. 9 июня, воскресенье GOATS – Fight Nights – 0:0 (первый тайм) GOATS: Васильев, Романов, Навлетов, Укол, Артамонов, Мельниченко, Болтунов, Рыбаков, Цай, Кашай, Голятов.

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