Военнослужащие соединения связи Амурского общевойскового объединения ВВО организовали турнир по мини-футболу в Белогорске

В турнире приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона, а также команды из организаций и общеобразовательных учреждений города Белогорска.
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