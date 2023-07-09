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Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

На Западе и в Киеве не скрывают своего разочарования по поводу того, что недавний мятеж группы «Вагнер», вместо того чтобы ослабить Россию, как там уже предвкушали, неожиданным образом обернулся существенным ущербом для их стратегических позиций.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не понимаю. А зачем, чтобы вывести &quot;Вагнер&quot; в Беларусь, нужна была вся эта склока?.. Россия все еще играет по  законам и запросам Запада? Что за угодничество?!!
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2 час.
Виктор Онегин
Если такого финта не понимаете,то Вы плохой аналитик.Единичный факт перемещения и обнажил проблемы как в руководстве армии,так и в российском обществе.Опробовал экстренное перемещение (переброски) войсковых мобильных частей в экстремальной ситуации, способствовал армейцам обосноваться на позициях оставленными музыкантами,А главное обломал западных стратегов в надежде на мятеж. Для чего наёмников (наёмников ли? Путин, по его словам, снабжают как родственников заботливый глава семьи)переместили в Белоруссию время покажет. А этот факт войдёт в историю .
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2 час.

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