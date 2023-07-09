Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

Не понимаю. А зачем, чтобы вывести "Вагнер" в Беларусь, нужна была вся эта склока?.. Россия все еще играет по законам и запросам Запада? Что за угодничество?!!

Виктор Онегин

Если такого финта не понимаете,то Вы плохой аналитик.Единичный факт перемещения и обнажил проблемы как в руководстве армии,так и в российском обществе.Опробовал экстренное перемещение (переброски) войсковых мобильных частей в экстремальной ситуации, способствовал армейцам обосноваться на позициях оставленными музыкантами,А главное обломал западных стратегов в надежде на мятеж. Для чего наёмников (наёмников ли? Путин, по его словам, снабжают как родственников заботливый глава семьи)переместили в Белоруссию время покажет. А этот факт войдёт в историю .