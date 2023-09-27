Правительство Японии готовит пакет стимулов для полупроводниковой промышленности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с анонсом плана экономического стимулирования. По его словам, компании получат льготы на инвестиции, которые будут способствовать росту заработной платы и увеличат пакеты соцобеспечения.
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