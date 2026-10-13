Мария Анисимова взяла серебро чемпионата России по парусному спорту

В классе «420» экипаж Марии Анисимовой из Архангельской области и Марии Сидоровой из Тольятти занял второе место по итогам восьми гонок, что позволило Анисимовой выполнить норматив мастера спорта.
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