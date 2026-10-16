Бывший руководитель Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, развивающий собственную детскую футбольную академию «Спарта», в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу оценил уровень своего проекта в сравнении с эталонной школой «Краснодара», признав превосходство академии Сергея Галицкого, и рассказал о планах по развитию своего проекта.