Субботние торги на СПБ Бирже начались на позитиве

СПБ Биржа с сегодняшнего дня запустила биржевые торги в выходные дни. Сессия будет проводиться с 10:00 до 19:00 мск, при этом для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге необходимо присутствие маркетмейкеров.
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