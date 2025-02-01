Субботние торги на СПБ Бирже начались на позитиве

СПБ Биржа с сегодняшнего дня запустила биржевые торги в выходные дни. Сессия будет проводиться с 10:00 до 19:00 мск, при этом для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге необходимо присутствие маркетмейкеров.