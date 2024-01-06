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«Кладно» расторг контракт с Гудачеком. Фанаты угрожали клубу бойкотом из-за игры вратаря в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом»

О том, что голкипер присоединится к чешской команде, было объявлено в среду. Уже в пятницу клуб опубликовал сообщение об уходе хоккеиста.

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