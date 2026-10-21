MESH-ретранслятор – лишь один из инструментов связи российских БПЛА дальнего радиуса действия. По некоторой информации, порядка 80% «Гераней» используют MESH-канал, тогда как остальные снабжаются LTE-модемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ предотвратила...
- СБУ атакой на рос...
- АГ Живов: ВСУ готовя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым