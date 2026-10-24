Женщины возле здания бывшего посольства США в Тегеране | © РИА Новости / Илья Питалев Институт МИА "Россия сегодня" Начиная с 1981 года (то есть с момента запуска неолиберальной политики "рейганомики") в долларовой экономике все большее значение приобретает процесс стимулирования частного спроса.