Женщины возле здания бывшего посольства США в Тегеране | © РИА Новости / Илья Питалев Институт МИА "Россия сегодня" Начиная с 1981 года (то есть с момента запуска неолиберальной политики "рейганомики") в долларовой экономике все большее значение приобретает процесс стимулирования частного спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вязаные шапочки и...
- АЛ Вязаные шапочки и...
- Почему в современ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым