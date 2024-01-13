В Актау продолжают критиковать работающих на автобусных остановках предпринимателей

Блогер Азамат Сарсенбаев обвинил предпринимателей, работающих на автобусных остановках, в жадности. По его словам, бизнесмены не выполняют свои обязанности по договору и занимают практически всю площадь места ожидания общественного транспорта торговыми павильонами, почти не оставляя места под сами остановки.