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Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей

Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей

Итак, Новака Джоковича пытаются выслать из Австралии. Попробуем разобраться, что вообще произошло. • Джокович мог бы избежать всей этой ситуации очень просто – если бы привился.

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