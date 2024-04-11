СМИ сообщили о состоянии попавших под обстрел журналистов ГТРК «Луганск»

Попавшие под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналисты луганского филиала ГТРК находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил 11 апреля корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире «Россия 24»«Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома», — сказал журналист.