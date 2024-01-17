Агент Смирнов попросил РФС наказать Медведева за жест в адрес "Спартака"

Антон Смирнов, агент российского вратаря "Карабаха" Андрея Лунева, раскритиковал в своем Telegram-канале председателя правления "Зенита" Александра Медведева за его жест в разговоре с бразильским полузащитником петербургского клуба Клаудиньо.
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