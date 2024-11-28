Путин с союзниками усилил войска ОДКБ

Лидеры Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане подписали ряд документов, направленных на модернизацию и усиление вооруженных сил и коллективных формирований организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии