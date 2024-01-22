На Лодочной открылась бесплатная секция капоэйры

Центр «Крылья» объявляет набор в бесплатную секцию капоэйры. Приглашаются жители от 6 до 18 лет. «Капоэйра развивает координацию и ловкость, помогает стать сильнее и уверенней, а также приобрести навыки самообороны.
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