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Независимая судебная система,говорите...

Независимая судебная система,говорите...

Lucy Dickerson. Последняя новость сегодняшнего утра, отодвинувшая на задний план ну буквально всё - и Сирию, и сопредельную территорию, ранее известную как Украина, и потенциальные кандидатуры на посты в Белом Доме в администрации Трампа, и Газу, и Ливан, и всё-всё-всё вообще.

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