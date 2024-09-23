Сегодня на радио Крым 24 заместитель директора по творческим вопросам Дома дружбы народов Александра Бондаренко рассказала о проведении Республиканского онлайн-конкураса чтецов «Язык моих предков-моя гордость» вместе с одной из его участниц Марией Товмасян.