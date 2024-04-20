Краткая история «Копейки»: ВАЗ, он же ТАЗ, он же «Ильич», он же «Татарин»

19 августа 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошла первая «Копейка» — ВАЗ-2101. Результат сложных политических комбинаций, таинственных смертей и борьбы инженерных школ — этот автомобиль изменил жизнь советского человека и, по мнению обозревателя «Сноба» Дениса Орлова, подточил корни советской государственности.