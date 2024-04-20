Краткая история «Копейки»: ВАЗ, он же ТАЗ, он же «Ильич», он же «Татарин»

19 августа 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошла первая «Копейка» — ВАЗ-2101. Результат сложных политических комбинаций, таинственных смертей и борьбы инженерных школ — этот автомобиль изменил жизнь советского человека и, по мнению обозревателя «Сноба» Дениса Орлова, подточил корни советской государственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии