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2-кратный чемпион НБА Куинн Кук продолжит карьеру в Китае

Экс-игрок НБА Куинн Кук (29 лет, 185 см) продолжит карьеру в клубе «Чжэцзян Лайонс», который выступает в чемпионате Китая, пишет инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

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