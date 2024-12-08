МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    А Россия без сопливых разберется! Советы будешь давать Миланье и дедушке Байдену.Трамп: пришло вре...
  • Лев Добрый
    Почему власти России так резко изменили своё отношение к Асаду? 🤠😱👈Из опустевшего аэ...

Проводники смерти: Трупный яд в грунтовых водах заражает Украину и соседей

Проводники смерти: Трупный яд в грунтовых водах заражает Украину и соседей

На Украине всё дышит смертью. Начиная с гимна, в котором она «ще не вмерла», вот-вот помрет, но все должны погибнуть, и когда-нибудь она расцветёт, заканчивая культурой, признающей нормой развлечения типа «полежи в гробу, привыкни к смерти» или акции похоронного бюро «купи три гроба по цене двух».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх