В КНР заявили об углублении стратегического сотрудничества и координации с ВС РФ

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности заявил, что Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, передает РИА Новости "Мы продолжим углублять стратегическое сотрудничество и стратегическую координацию между Вооруженными силами Китая и России", — сказал Чжан.