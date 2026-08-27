Страна и люди
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Страна и люди

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На АЗС сети «Трасса» УФАС выявило признаки монопольно высоких цен на топливо

На АЗС сети «Трасса» УФАС выявило признаки монопольно высоких цен на топливо

УФАС возбудило дело против сети АЗС «Трасса» из-за цен на топливоУправление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области возбудило дело в отношении крупной сети автозаправочных станций «Трасса», принадлежащей компании «ЕвроТранс».

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