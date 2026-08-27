На АЗС сети «Трасса» УФАС выявило признаки монопольно высоких цен на топливо

УФАС возбудило дело против сети АЗС «Трасса» из-за цен на топливоУправление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области возбудило дело в отношении крупной сети автозаправочных станций «Трасса», принадлежащей компании «ЕвроТранс».
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