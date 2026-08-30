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DM: ВМФ Великобритании не готов к угрозе, исходящей от атомных подлодок России

DM: ВМФ Великобритании не готов к угрозе, исходящей от атомных подлодок России

Новая атомная подводная лодка «Хабаровск» станет мощным оружием России. Королевский военно-морской флот Великобритании неспособен противостоять ей.

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