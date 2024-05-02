Продукты на свалках: в Казахстане назревает государственный переворот?

А

Александр24

Такая же ситуация была, когда Брежнев менял Хрущёва. Очереди за хлебом, всё по карточкам. А доходили слухи, что на подъездных путях стоят составы с гниющими продуктами. Как только Брежнев стал Генсеком, всё появилось.