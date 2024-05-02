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  • Велес Rus
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Продукты на свалках: в Казахстане назревает государственный переворот?

Продукты на свалках: в Казахстане назревает государственный переворот?

Параллели с Советским Союзом накануне краха слишком очевидны В разных областях Казахстана люди стали находить свалки с пригодными к употреблению продуктами питания.

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Комментарии
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А
Александр24
Такая же ситуация была, когда Брежнев менял Хрущёва. Очереди за хлебом, всё по карточкам. А доходили слухи, что на подъездных путях стоят составы с гниющими продуктами. Как только Брежнев стал Генсеком, всё появилось.
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19 мин.
Natalija Osminina
Та же история и в Перестройку. Всё же попрятали.
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18 мин.
Велес Rus
А Нас - Рать!
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13 мин.

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