В Казани на Баки Урманче трамвай въехал в легковушку

О столкновении легковушки и трамвая сообщили на улице Баки Урманче очевидцы в соцсетях. Судя по видео, сильных повреждений ни один из участников ДТП не получил, однако, по словам очевидцев, трамвай в сторону проспекта Ямашева можно не ждать.
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