В Казани на Баки Урманче трамвай въехал в легковушку

О столкновении легковушки и трамвая сообщили на улице Баки Урманче очевидцы в соцсетях. Судя по видео, сильных повреждений ни один из участников ДТП не получил, однако, по словам очевидцев, трамвай в сторону проспекта Ямашева можно не ждать.