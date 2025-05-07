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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Алагирского района Северной Осетии вручили первые паспорта юным гражданам России

В Алагирском районе Северной Осетии в здании местной администрации прошла торжественная церемония, посвященная вручению первых паспортов юным гражданам Российской Федерации.

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