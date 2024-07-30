АндрейБорков

Гей-Ро-па что то бухтит против США! Это прикол такой? Или это шоу шепелявых? Срать на Гей-Ро-пу США хотели, что и делают систематически и на постоянной основе. Гей-Ро-па только утирается и еще просит. И все эти разговоры про то, что Гей-Ро-па "жестко" с США будет базаприть не более чем сказки Ганса Пидараса Андерсена и Гомосеков братьев Гримм.