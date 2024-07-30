Флаги США и Евросоюза© Fotolia / hansenn Евросоюз разрабатывает новую торговую стратегию на случай переизбрания кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на пост президента США, пишет британская Financial Times.
Эксперт: разговор между Европой и США будет жестким
Комментарии
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АндрейБорков
Гей-Ро-па что то бухтит против США! Это прикол такой? Или это шоу шепелявых? Срать на Гей-Ро-пу США хотели, что и делают систематически и на постоянной основе. Гей-Ро-па только утирается и еще просит. И все эти разговоры про то, что Гей-Ро-па "жестко" с США будет базаприть не более чем сказки Ганса Пидараса Андерсена и Гомосеков братьев Гримм.
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