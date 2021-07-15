Происшествия

5 подписчиков

В Хабаровском крае полицией возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

Сотрудники полиции в районе нерестовой реки Боттчи задержали 33-летнего жителя города Советская Гавань, который занимался незаконным выловом рыб семейства лососевых.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх